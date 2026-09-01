TROISIEME SORTIE
1 septembre 2026
Troisième sortie extravéhiculaire de Sophie Adenot : l'astronaute s'élance dans le vide spatial en vidéo
Après deux sorties extravéhiculaires, l'astronaute française Sophie Adenot effectue ce mardi une troisième sortie hors de la Station spatiale internationale. Accompagnée de l'astronaute américaine Jessica Meir, elle est aux commandes d'une équipe 100% féminine.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESSciences
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.