Takeshi Ebisawa, un chef yakuza, a été inculpé aux Etats-Unis pour un trafic de matériel nucléaire

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / DR

Takeshi Ebisawa a été inculpé aux Etats-Unis pour un trafic de matériel nucléaire provenant de Birmanie

Un membre des syndicats du crime organisé au Japon est dans le viseur de la justice américaine. Takeshi Ebisawa a été inculpé aux Etats-Unis pour un trafic de matériel nucléaire provenant de Birmanie. Takeshi Ebisawa est aussi accusé d’avoir tenté de revendre ce matériel afin de financer un achat illégal d’armes au profit d’un groupe d’insurgés de Birmanie.

Selon l’acte d’inculpation dévoilé dans un tribunal de Manhattan, il avait déjà été inculpé aux côtés de Somphop Singhasiri en avril 2022 pour trafic d’armes et tous deux avaient été placés en détention provisoire. Ils sont « accusés de s’être associés en vue de vendre du matériel nucléaire à usage militaire et des stupéfiants mortels venant de Birmanie, et d’acheter des armes militaires au bénéfice d’un groupe armé d’insurgés », a déclaré Matthew Olsen, haut responsable au ministère américain de la Justice.

Les procureurs affirment que Takeshi Ebisawa a déplacé « de manière éhontée » du matériel contenant de l’uranium et du plutonium au standard militaire, ainsi que de la drogue, en provenance de Birmanie.

A partir de 2020, il s’est vanté auprès d’un agent sous couverture qu’il avait accès à de vastes quantités de matériel nucléaire et qu’il cherchait à les vendre.

Il encourt une peine plancher de 25 ans de prison pour avoir tenté d’acquérir des missiles sol-air et jusqu’à 20 ans de prison pour le trafic international de matériel nucléaire.