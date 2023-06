Soulèvements de la Terre : "Leurs actions sont inacceptables et ne peuvent rester impunies", selon Christophe Béchu

Crédits Photo: Capture d'écran CNEWS / DR

Christophe Béchu était l'invité de la matinale de CNews ce 14 juin.

Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a dénoncé sur CNews l'action menée dimanche en Loire-Atlantique par des militants écologistes, notamment issus du collectif Les Soulèvements de la Terre.

« Il ne suffit pas de prétendre défendre une cause pour le faire de manière sérieuse. Même derrière des principes et des valeurs qui sont censés être portés en étendard, il y a des comportements qui sont inacceptables, qui doivent être condamnés et qui pourraient effectivement conduire à des interdictions. (...) On ne peut pas accepter en République d'avoir des gens qui décident ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, qui font des intrusions dans les usines, qui font des intrusions dans les serres, qui s'en prennent à la propriété d'autrui. C'est le début du délitement de la République, ça n'est pas acceptable ».

Une serre expérimentale a été dégradée au sud de Nantes au cours d'une manifestation de militants écologistes. Les manifestants ont notamment arraché les plantations existantes dans la serre pour y semer à la place des graines de sarrasin. Une plainte a été déposée lundi par la Fédération des Maraîchers Nantais.

Dans le cadre de cette interview sur CNews, le ministre a également évoqué la situation de la sécheresse. Selon Christophe Béchu, « deux tiers des nappes phréatiques sont sous les moyennes de saison ».