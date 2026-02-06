POLITIQUE
UN PIED QUI VAUT DE L'OR

6 février 2026

Un simple pied, un sommet de la Renaissance : un dessin de Michel-Ange pulvérise les records à New York

Redécouverte presque par hasard, une étude de pied attribuée à Michel-Ange a affolé les enchères chez Christie’s. Adjugée plus de 27 millions de dollars, cette feuille minuscule rappelle la fascination intacte exercée par le génie florentin, cinq siècles après la chapelle Sixtine.

Emmanuel Cahour

Emmanuel Cahour