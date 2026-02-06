UN PIED QUI VAUT DE L'OR
6 février 2026
Un simple pied, un sommet de la Renaissance : un dessin de Michel-Ange pulvérise les records à New York
Redécouverte presque par hasard, une étude de pied attribuée à Michel-Ange a affolé les enchères chez Christie’s. Adjugée plus de 27 millions de dollars, cette feuille minuscule rappelle la fascination intacte exercée par le génie florentin, cinq siècles après la chapelle Sixtine.
