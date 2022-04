Sanctions : la Russie interdit l'entrée sur son territoire à Mark Zuckerberg et Kamala Harris  

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / Euronews / DR

Kamala Harris et Mark Zuckerberg sont visés par des sanctions de la part de la Russie.

La Russie a décidé de riposter et de prendre de nouvelles sanctions contre les Etats-Unis. Les autorités russes ont ajouté 29 citoyens américains à la liste noire de personnes sanctionnées. Ces personnalités sont interdites d’entrée en Russie. Parmi ces individus ciblés par la mesure russe figurent la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris, le porte-parole du Pentagone John Kirby, le dirigeant de Meta et le co-fondateur de Facebook Mark Zuckenberg et les directeurs généraux de Bank of America et de LinkedIn comme le rappelle la rédaction d'Euronews.

Ce groupe de politiciens, de journalistes et d'hommes d'affaires est donc officiellement désormais interdit d'entrée en Russie.

Moscou avertit également que les véhicules armés des Etats-Unis et de l'OTAN en Ukraine seront considérés comme une cible légitime.