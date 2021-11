Robert Ménard : "J’ai du mal à imaginer Eric Zemmour président"

Le maire de Béziers, Robert Ménard, était l’invité de la matinale de Sud Radio ce jeudi. Il a répondu aux questions de Patrick Roger. Robert Ménard s'est confié sur l'élection préisdentielle de 2022 et sur la potentielle candidature d'Eric Zemmour.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, était l’invité de la matinale de Sud Radio ce jeudi. Il a répondu aux questions de Patrick Roger. Robert Ménard s'est confié sur l'élection préisdentielle de 2022 et sur la potentielle candidature d'Eric Zemmour.

Selon Robert Ménard, Eric Zemmour a fait exploser "la barrière entre la droite et l'extrême-droite".

Robert Ménard ne s’est pas encore positionné en faveur de Marine Le Pen ou d'Eric Zemmour de manière précise.

Selon Robert Ménard, Eric Zemmour à des propos "trop rudes, trop durs" pour être répétés dans certains quartiers de Béziers, devant les habitants.

Robert Ménard estime qu'Eric Zemmour a modéré certains propos, depuis le début de sa campagne. Une attitude qu’il juge liée au fait qu’il se serait rendu compte "qu’un certain nombre de sujets qui, certes, vous font au départ faire une campagne du tonnerre et gagner des voix, mais à un certain moment c’est tellement clivant que ça pose problème".

Si Eric Zemmour ne s'est pas encore déclaré candidat à l'élection présidentielle, Robert Ménard a "aujourd'hui du mal à l'imaginer" président de la République.