Retrouvez l’intégralité de la conférence de presse d’Emmanuel Macron et les principales mesures de son programme

Emmanuel Macron a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2022 ce jeudi 17 mars lors d'une conférence de presse.

Emmanuel Macron a présenté son programme pour l’élection présidentielle d’avril 2022 lors d'une conférence de presse à Aubervilliers. Parmi les principales mesures annoncées, Emmanuel Macron a l’intention, en cas de réélection, de réformer le RSA, de faire évoluer l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans ou bien encore de transformer Pôle Emploi.

Emmanuel Macron a présenté son projet qu'il évalue à « 50 milliards d'euros » d'ici à 2027 et à « 15 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages ». Le corps de son programme, soit une centaine de mesures, sera détaillé dans un fascicule de 24 pages qui va être envoyé par courrier à près de 6 millions de foyers ce week-end.

Emmanuel Macron a indiqué que l'école et la santé seraient « deux chantiers majeurs » de son second quinquennat, s'il était réélu, en promettant une « nouvelle méthode » basée sur « une large concertation ». Dans le cadre d'un « pacte nouveau pour les enseignants », « il faudra poursuivre de manière significative l'augmentation des rémunérations », qui sera liée à « la définition de nouvelles missions ». Des mesures seront prises pour garantir le « remplacement des professeurs absents parce que nous devons à nos élèves et à leurs parents l'intégralité des heures d'enseignement ».

Dans le domaine de la santé, le chef de l’Etat souhaite « aller beaucoup plus loin, plus vite et plus fort », notamment en renforçant « la simplification de l'hôpital et de sa gouvernance » et l'amélioration de « l'accès aux soins en urgence ». Emmanuel Macron souhaite recruter « 50 000 infirmiers et aides-soignants » dans les Ehpad et renforcer « les contrôles pour pouvoir lutter contre les pratiques inhumaines et dégradantes ».

Sur le front du travail, Emmanuel Macron vise le « plein emploi » dans les cinq ans, grâce à des réformes « favorisant le retour à l'emploi » des chômeurs. Le candidat souhaite proposer une nouvelle réforme de l'assurance-chômage et une transformation de Pôle emploi qui sera rebaptisé « France Travail ».

Emmanuel Macron souhaite réformer le RSA avec « un meilleur équilibre des droits et devoirs » et notamment « l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine » à une activité facilitant l'insertion professionnelle.

Les aides sociales seront également versées « à la source », de manière automatique, ce qui devrait bénéficier à près de « 20 millions de Français » qui touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au logement ou des allocations familiales.

Parmi les autres mesures figure l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans.

Sur la question de l'indépendance énergétique, il se fixe comme objectif d'être la « première grande nation à sortir de la dépendance au gaz, au carbone et au charbon ».

Parmi les mesures dans ce domaine figurent six nouveaux réacteurs nucléaires et la construction de 50 parcs éoliens en mer. Il veut aussi développer des filières 100% françaises en matière d'éolien, de solaire et de véhicules électriques. Le candidat prend aussi l’engagement de rénover 700 000 logements par an.

Le chef de l’Etat a annoncé son souhait d’augmenter « de 50% de l'allocation de soutien pour les mères célibataires », de 116 à 174 euros par enfant, et la création d'un « droit à la garde d'enfants opposable ».

Il a l'intention d'alléger les droits de succession et baisser les cotisations pour les indépendants, d'un montant de 550 euros par an pour une personne ayant un revenu équivalent au smic.

Emmanuel Macron a confirmé la suppression de la redevance audiovisuelle et annoncé la réforme du compte épargne temps.

La pension minimale pour une carrière complète sera portée à 1 100 euros pour les retraités.

Emmanuel Macron souhaite aussi porter une « réforme très ambitieuse pour l'autonomie ».

Sur la question de la fin de vie, le président de la République propose une « convention citoyenne » avant un hypothétique examen par le Parlement.

A travers une future loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, 200 brigades de gendarmerie seront créées et la présence des forces de sécurité intérieure sera doublée.

Pour la justice, Emmanuel Macron souhaite embaucher 8 500 magistrats et personnels de justice.

Le candidat LREM souhaite instaurer un système « qui fera que le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français ». Il a l’intention de « refonder le modèle d'intégration républicain » et propose que les titres de séjour de longue durée soient conditionnés à un examen de français et à une insertion dans l'emploi.