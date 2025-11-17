L’Ukraine pourra recevoir 100 avions Rafale» assure Volodymyr Zelensky
© Figaro
ACHATS STRATEGIQUES
17 novembre 2025
Rafale, SAMP-T, drones et accords industriels : Macron et Zelensky scellent un tournant stratégique pour l’armée ukrainienne
Lors d’une nouvelle rencontre à Paris, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont annoncé un futur achat massif de Rafale et de systèmes de défense aérienne.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Le Figaro
MOTS-CLESukraine , France , Volodymyr Zelenksy , Emmanuel Macron , Paris , Accord militaire , Rafales , SAMP-T , drones
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS