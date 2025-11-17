POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

L’Ukraine pourra recevoir 100 avions Rafale» assure Volodymyr Zelensky

© Figaro

ACHATS STRATEGIQUES

17 novembre 2025

Rafale, SAMP-T, drones et accords industriels : Macron et Zelensky scellent un tournant stratégique pour l’armée ukrainienne

Lors d’une nouvelle rencontre à Paris, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont annoncé un futur achat massif de Rafale et de systèmes de défense aérienne.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Le Figaro

MOTS-CLES

ukraine , France , Volodymyr Zelenksy , Emmanuel Macron , Paris , Accord militaire , Rafales , SAMP-T , drones

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Et voilà les résultats de la première étude sur l’impact concret de l’impôt sur la fortune en Norvège
2Gilles-William Goldnadel : "Ces citoyens français que le système médiatique cocufie sur fonds publics"
3Alerte (nouveau) clash des générations ? Le capitalisme ne marche pas pour les jeunes et c’est Peter Thiel, l’un de ses piliers, qui le dit…
4Pas de lien entre immigration et délinquance ? Les 10 études qui prouvent que France 2 ment
5Des chercheurs ont analysé ce qui se passe quand des demandeurs d’emploi utilisent l’IA pour leurs lettres de motivation… et ça n’est pas encourageant
6Mais comment font les pays où les seniors travaillent bien plus qu’en France SANS se sentir exploités ?
7Pour les municipales, Sébastien Delogu annonce la couleur : « ce sera l’élection la plus violente que Marseille ait connue »