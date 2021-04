Débat

« Qui va vous convaincre ? » : hommage aux victimes du Covid-19 et suppression d’une subvention du yacht club de Vincennes

Alain Marschall présentait une nouvelle édition de « Qui va vous convaincre ? » sur BFMTV. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de publication du site Atlantico, Fatima Benomar, militante féministe, Pierre Jacquemain, rédacteur en chef du magazine Regards, Thérèse Hargot, philosophe et sexologue, ont échangé leurs points de vue notamment sur la polémique liée au Conseil municipal de Vincennes et aux élus EELV ainsi que sur l’hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19.