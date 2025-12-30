Capture d’écran BFMTV
VIDEO
30 décembre 2025
Plusieurs gendarmes blessés lors d'une course-poursuite dans le Finistère
Cinq à sept gendarmes, selon les sources, ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) lors d'une course poursuite qui a suivi un refus d'obtempérer, a indiqué mardi 30 décembre le parquet de Brest.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFaits divers
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.