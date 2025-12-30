POLITIQUE
30 décembre 2025

Plusieurs gendarmes blessés lors d'une course-poursuite dans le Finistère

Cinq à sept gendarmes, selon les sources, ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) lors d'une course poursuite qui a suivi un refus d'obtempérer, a indiqué mardi 30 décembre le parquet de Brest.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

