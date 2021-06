Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / Valeurs Actuelles / DR

Papacito a accordé un entretien à Valeurs Actuelles afin de s’expliquer après la polémique avec Jean-Luc Mélenchon liée à sa vidéo « Le gauchisme est-il pare-balles ?».

Après la polémique suite à la vidéo de Papacito, « Le gauchisme est-il pare-balles? », considérée comme un appel « au meurtre » selon Jean-Luc Mélenchon, le YouTubeur a donné une interview à Valeurs Actuelles. Dans cet entretien, Papacito expose les origines de sa vidéo et revient sur les difficultés au sein de la société française.

Dans cette affaire, le parquet de Paris a annoncé ce mercredi 9 juin ouvrir une enquête pour « provocation publique non suivie d'effet à la commission d'atteintes à la vie » visant le Youtubeur Papacito. Il a récemment publié une vidéo humoristique sur YouTube. Cette vidéo a depuis été supprimée de la plateforme. Dans cette vidéo, Papacito s’en prenait à un mannequin portant un vêtement avec l’inscription « Je suis communiste ». Ces images ont été qualifiées d' « appel au meurtre » par Jean-Luc Mélenchon.

A travers cette interview accordée à Valeurs Actuelles, Papacito a tenu à formellement démentir tout appel au meurtre dans sa vidéo « Le gauchisme est-il pare-balles? » qui était une vidéo humoristique :

« Je suis polémiste, c'est mon métier. C'est une vidéo provocante, il ne faut pas se voiler la face, mais c'est une vidéo humoristique ».

Papacito explique que sa vidéo a vocation à montrer à quoi ressemble un monde où prévalent les principes de l’extrême gauche (désarmement, réduction du nombre de policiers, ouverture des frontières).

Papacito semble vouloir montrer que les gauchistes se transforment eux mêmes en cibles (comme ils transformeraient tout le monde en cible) en appliquant des principes laxistes decorrélés de la réalité des enjeux sécuritaires.

Selon le YouTubeur, si sa vidéo a fait tant de bruit c'est qu'elle a été utilisée, à son insu, et pointée du doigt pour servir de contre-feu et pour faire oublier les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon par rapport aux attentats avant les élections lors d'un entretien à France Inter et France Info. Papacito a tenu à préciser à quel point Jean-Luc Mélenchon a déformé et trahi son propos :

« Je le dis, il n'y a dans la vidéo absolument aucun appel à tirer sur des gens de gauche et encore moins sur Jean-Luc Mélechon, jamais je ne me serais permis de faire ça. Je suis irréprochable ».

Papacito souhaitait, via sa vidéo, montrer ce qui arriverait à la gauche, qui est hostile aux armes, face à une attaque terroriste.