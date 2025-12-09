© ANDREAS SOLARO / AFP
CRECHES DU MONDE ENTIER
9 décembre 2025
Nouvelle édition de l’exposition 100 crèches au Vatican jusqu'au 6 janvier
Le Vatican accueille une exposition regroupant une centaine de crèches représentant les traditions du monde entier.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESreligion , Vatican , crèche , Dieu , Jésus Christ , Rome , Italie , pape , léon XIV , exposition , crèches
THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.