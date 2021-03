Nicolas Dupont-Aignan : « Il faut cesser d’infantiliser notre pays »

Le député de l’Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, était l’invité de Laurence Ferrari ce mardi 30 mars sur CNews.

Il a notamment été interrogé sur les mesures du gouvernement face à la pandémie de Covid-19. Il a également évoqué les restrictions sanitaires déployées à travers le pays : « On ne fera rien si on ne responsabilise pas les Français. Il faut cesser d’infantiliser notre pays. Infantilisation générale depuis un an, on voit le résultat ».