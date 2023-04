Nadine Morano : « Aujourd’hui, on se demande encore si on peut être protégé en France »

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

Invitée de la matinale de CNews ce lundi 3 avril, Nadine Morano est revenue sur la réforme des retraites. En répondant aux questions de Laurence Ferrai, elle a notamment évoqué les violences qui ont émaillé les manifestations ces dernières semaines :

« Je pense qu'il y a surtout un problème dans la réponse pénale. Dans les pays du Nord de l'Europe, l'exécution de petites peines ».

Pour la députée européenne LR, « ce qui ne peut pas fonctionner, c'est que quand vous commettez un acte, il n'y a pas de réponse pénale immédiate derrière qui soit marquante et qui incite à ne pas recommencer. Cela montrerait à la société que l'on peut être encore protégée car en France, on se demande si on peut être protégé ».

Selon Nadine Morano, cette situation « fait peur » :

« On est dans une France qui est vraiment en déclassement total et à tous les niveaux ».

D’après l’eurodéputée LR, la France est « en déclassement énergétique, budgétaire, éducatif, en matière sécurité, il y a une submersion migratoire. La France va mal, très, très mal ».

Face à ce constat, Nadine Morano a critiqué la politique d’Emmanuel Macron :

« Le en-même temps sur lequel a été élu Emmanuel Macron n'est ni une vision ni une méthode pour la France. En fait, c'est un désastre au quotidien et cela n'est pas possible ».