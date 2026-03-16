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C’EST NON

16 mars 2026

Municipales 2026 : Benoît Payan rejette une alliance avec LFI à Marseille

Au coude-à-coude avec le candidat RN Franck Allisio à l'issue du premier tour des élections municipales, le maire sortant de gauche Benoît Payan refuse de « faire la moindre tambouille avec qui que ce soit » et dénonce sur BFMTV les « coups » portés par le candidat de LFI.

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BFMTV

MOTS-CLES

élections , Municipales , Benoit Payan , Sébastien Delogu , Franck Allisio , Marseille

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.