C’EST NON

16 mars 2026

Municipales 2026 : Benoît Payan rejette une alliance avec LFI à Marseille

Au coude-à-coude avec le candidat RN Franck Allisio à l'issue du premier tour des élections municipales, le maire sortant de gauche Benoît Payan refuse de « faire la moindre tambouille avec qui que ce soit » et dénonce sur BFMTV les « coups » portés par le candidat de LFI.