C’EST NON
16 mars 2026
Municipales 2026 : Benoît Payan rejette une alliance avec LFI à Marseille
Au coude-à-coude avec le candidat RN Franck Allisio à l'issue du premier tour des élections municipales, le maire sortant de gauche Benoît Payan refuse de « faire la moindre tambouille avec qui que ce soit » et dénonce sur BFMTV les « coups » portés par le candidat de LFI.
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THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.