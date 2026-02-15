VIOLENCE POLITIQUE
15 février 2026
Mort de Quentin à Lyon : les hommages se multiplient dans la classe politique
Quentin, un étudiant nationaliste de 23 ans, est mort après avoir été attaqué en marge d’une conférence de Rima Hassan à Lyon. La droite dénonce la responsabilité de l’extrême gauche.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
