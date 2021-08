« Mission Impossible 7 » : une nouvelle cascade spectaculaire a été dévoilée

Crédits Photo: Capture d'écran Le Parisien / DR

Une vidéo d'une cascade impressionnante sur le tournage du nouveau volet de Mission Impossible a été dévoilée sur Internet.

Une nouvelle cascade spectaculaire a été filmée dans le village de Stoney Middleton, en Angleterre, pour les besoins du film « Mission Impossible 7 ». Dans cette séquence, un train lancé à toute vitesse fait une chute dans le vide. Cette scène a été captée en vidéo par plusieurs spectateurs. On y voit une vieille locomotive tomber du haut d'une falaise et atterrir quelques mètres plus bas dans une ancienne carrière, selon des informations du Parisien.

Une voie de chemin de fer de plusieurs mètres, au beau milieu de la campagne anglaise, a d'ailleurs été spécialement construite ces derniers mois pour les besoins du film. La scène a été filmée par deux hélicoptères. Tom Cruise effectue lui-même ses propres cascades. La séquence promet donc une nouvelle scène culte.

Réalisé par Christopher McQuarrie, le septième volet de la franchise « Mission impossible » est attendu dans les salles de cinéma en mai 2022. Le casting de ce nouveau film réunit à l'écran Tom Cruise, Simon Pegg, Hayley Atwell ou bien encore Vanessa Kirby.