Michel Onfray : « Jean-Luc Mélenchon est prêt à tout pour arriver au pouvoir »

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / RMC

LMichel Onfray était l’invité de la matinale de BFMTV et RMC ce vendredi 3 mars.

Invité de la matinale de BFMTV et RMC ce vendredi, Michel Onfray a été interrogé sur la réforme des retraites et sur la future mobilisation du 7 mars. Michel Onfray a annoncé qu’il soutenait les blocages et a fustigé l’attitude et la politique d’Emmanuel Macron. Michel Onfray est opposé au report de l'âge de départ à la retraite que le gouvernement souhaite fixer à 64 ans :

« Je suis d'accord avec ce que demandent les syndicats aujourd'hui », a confié Michel Onfray sur RMC et BFMTV.

Le philosophe estime que les manifestations et les grèves sont le signe d'un ras-le-bol plus général encore :

« C'est même au-delà de la réforme des retraites, ça devient une espèce d'appel au peuple. C'est une façon de dire : « Alors vous soutenez Macron ou pas? Vous soutenez sa politique ou pas? » C'est comme avec un référendum où, au bout d'un moment, ce n'est plus la question posée qui importe. C'est simplement on n'en peut plus de cet homme, de cette politique. (…) La légitimité n'existe pas car Macron croit que le peuple est à son service. Mais on consulte le peuple, on lui demande ce qu'il souhaite et quand le peuple dit: « Non, ça ne nous intéresse pas », on passe à autre chose. Là, on dit: « On a une feuille de route, c'est ainsi » ».

Interrogé sur les figures de l’opposition, Michel Onfray s’est confié sur Jean-Luc Mélenchon, l’ancien candidat de la France Insoumise à l’élection présidentielle :

« C’est quelqu’un qui fait une carrière personnelle. (…) Il est prêt à tout pour arriver à au pouvoir. Il n'a aucun souci de la France et des Français. (…) Il se comporte comme un gougnafier », a déclaré Michel Onfray sur RMC et BFMTV.

Selon Michel Onfray, Jean-Luc Mélenchon n'est pas crédible pour porter la voix du mouvement social contre la réforme des retraites.