POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

ALERTE SUR L’AVENIR

29 août 2026

Michel Onfray alerte sur le défi civilisationnel de l’intelligence artificielle

Michel Onfray place l’IA au cœur des inquiétudes civilisationnelles de demain.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Michel Onfray , civilisation , danger

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.