Faille géologique ?

Mexique : un gouffre impressionnant suscite l’inquiétude de la population

A Santa Maria Zacatepec, à plus d’une centaine de kilomètres de Mexico, la terre s'est soudainement effondrée ce samedi. Un impressionnant gouffre s’est depuis formé et suscite l’interrogation des scientifiques et des autorités locales.