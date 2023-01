Massi Kamari, menacée par l’Iran pour avoir manifesté en France

Crédits Photo: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Présente sur le territoire français depuis 2018 avec un statut de réfugiée politique, la militante Massi Kamari ne se sent pas entièrement à l'abri du régime des mollahs en raison de sa participation à plusieurs manifestations à Paris.

La militante Massi Kamari est dans le viseur des autorités iraniennes. Un cadre du ministère iranien des Renseignements a contacté la militante, qui avait plusieurs fois manifesté à Paris.

« L'agent a alors diffusé à mes parents des photos de moi en train de manifester en France, puis des extraits de conversations où je les interrogeais sur la situation en Iran et leur demandais pourquoi ils ne montaient pas sur les toits pour scander des slogans, a déclaré Massi Kamari au Point. Puis il a prétendu que je les encourageais à protester, et il a gardé le téléphone portable de ma mère pour qu'elle me pousse à le rappeler. » Présente sur le territoire français depuis 2018 avec un statut de réfugiée politique, la militante ne se sent pas entièrement à l'abri du régime des mollahs.

Après de multiples menaces, Massi Kamari a décidé d'alerter, via l'association HamAva, la présidence de la République, le ministère des Affaires étrangères ainsi que le ministère de l'Intérieur. « Après tout, se dit-elle, il n'est pas question de prendre moins de risque que les manifestants iraniens qui continuent à descendre dans la rue au péril de leur vie pour un Iran libre et démocratique. »

