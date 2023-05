Crédits Photo: Capture d'écran DR / CNews

Marion Maréchal était l'invitée de la matinale de CNews ce mercredi 31 mai.

Marion Maréchal a répondu aux questions de Laurence Ferrari ce mercredi 31 mai sur CNews. La vice-présidente de Reconquête, le parti d’Eric Zemmour, était l’invitée de la matinale. Elle a notamment été interrogée sur la hausse de la délinquance à Paris.

Selon Marion Maréchal, « si on supprimait la délinquance étrangère à Paris, on aurait deux fois moins de crimes et délits ».

Marion Maréchal a validé l’expression d’Emmanuel Macron sur la décivilisation :

« Indéniablement oui, décivilisation n'étant jamais que le synonyme d'un mot employé par d'autres, qui est ensauvagement. Ce qui est dommage derrière le coup de communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se soit pas posé la question des causes de cet ensauvagement, et de l'éventuelle responsabilité de son gouvernement ».

Une seule solution s'impose pour Marion Maréchal, supprimer la délinquance étrangère, qui représente « plus de 45% » des délits dans la capitale :

« Il y a un lien substantiel, vous imaginez bien que si vous supprimez la délinquance étrangère à Paris, vous aurez deux fois moins de crimes et délits, c'est quand même structurel, donc on ne peut pas passer à côté de ce sujet ».