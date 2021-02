Marine Le Pen est favorable à des "reconfinements localisés", si le niveau de l'épidémie l'exige

Crédits Photo: DR / Capture d'écran BFMTV / RMC / Youtube

La présidente du Rassemblement national était l'invitée de BFMTV et RMC ce vendredi matin. Marine Le Pen a répondu aux nombreuses questions de Jean-Jacques Bourdin, notamment sur la crise sanitaire et sur la stratégie du gouvernement.

Marine Le Pen a indiqué qu'elle était favorable à la généralisation de l'analyse des eaux usées pour détecter les endroits où le Covid-19 circule le plus.

"Ce que je trouve frappant et particulièrement pénible, c'est qu'on a le sentiment que dans l'esprit du gouvernement il y a deux solutions: le confinement et le couvre-feu. Tout le reste de la stratégie qui doit être mise en place face au Covid est où ? Ca fait des mois que je réclame qu'il y ait une analyse généralisée des eaux usées pour être au plus près de la détermination des clusters à venir".

La présidente du Rassemblement national a indiqué qu'elle était favorable à la "territorialisation des mesures contraignantes" et à des reconfinements localisés "si c'est nécessaire".