© Capture d'écran DR
MENACE VENUE DU CIEL
9 décembre 2025
La Lituanie décide de déclarer l'état d'urgence face à la menace de ballons en provenance du Bélarus
L'État balte affirme que les ballons provenant du Bélarus constituent une forme d'attaque hybride et une menace pour sa sécurité nationale.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESlituanie , europe , guerre hybride , menace , guerre en ukraine , risques , Union européenne , Belarus , OTAN
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.