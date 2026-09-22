POUVOIR D’ACHAT
22 septembre 2026
Les tarifs des assurances habitation et automobile vont encore grimper en 2027 : jusqu’à 7% selon les estimations
Cette hausse s'explique par des sinistres plus coûteux, « notamment sous l'effet de la hausse du prix des matériaux, des réparations et des prestations », explique France Assureurs.
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THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.