Les enquêteurs inspectent le domicile du suspect après l’attaque à la voiture-bélier sur l’île d’Oléron, au cours de laquelle plusieurs passants ont été blessés.
ATTAQUE SUR L'ILE D’OLERON
6 novembre 2025
Les enquêteurs tentent de percer le profil du suspect qui a crié « Allah akbar » lors de son interpellation
Les enquêteurs tentent d’éclaircir le profil du conducteur ayant percuté plusieurs passants sur l’île d’Oléron, tout en criant « Allah akbar ».
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
