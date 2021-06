Le variant Delta représentera "80 à 90%" des contaminations d'ici la fin août, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet 

Arnaud Fontanet a évoqué l'évolution potentielle de l'épidémie dans les mois à venir :

"En deux mois, le variant Delta va remplacer les autres variants, à l’exception peut-être du variant sud-africain (Beta). Il va devenir prédominant en tout cas. Selon un ordre de 80-90% des contaminations" d'ici la fin août.

Arnaud Fontanet a détaillé la particularité du variant Delta :

"On suit la progression d’un variant plus transmissible. Delta est 50% plus transmissible que la variant Alpha, le variant anglais. Et le variant anglais avait mis deux mois à remplacer les variants de 2020".

Arnaud Fontanet émet l'hypothèse d'un variant "plus performant pour intégrer les cellules".

Arnaud Fontanet rappelle que les deux doses de vaccin contre la Covid-19 protégeait "à 95% contre les formes graves et hospitalisations" :

"A la rentrée, en septembre-octobre, on aura une augmentation du nombre de cas. Et avec deux doses de vaccin protégeant à 95% contre les hospitalisations il y a une manière très simple de ne pas mettre en tension les services hospitaliers".