Le bilan d'Emmanuel Macron est "l'un des plus mauvais de la Vème République", selon Bruno Retailleau

Bruno Retailleau, Sénateur LR de Vendée et président du groupe LR au Sénat, était l'invité de Sud Radio ce mardi matin. Bruno Retailleau a répondu aux questions de Patrick Roger sur la campagne électorale, les projets de Valérie Pécresse ou bien encore sur le mandat d'Emmanuel Macron.

Interrogé sur la stratégie du chef de l'Etat, Bruno Retailleau estime que "s'il tarde à se déclarer, s'il ne veut pas débattre, c'est parce qu'il ne veut pas rendre compte de son bilan, qui est terrible, accablant. (...) Globalement, le bilan est l'un des plus mauvais de la Vème République".

Bruno Retailleau estime que le président Emmanuel Macron "a parlé de tout révolutionner, mais il n'a rien changé. Sur tous les sujets, y compris économiques : la France est en Europe l'un des pays les plus mal gérés. (...) Avec le "en même temps" vous ne pouvez pas gouverner. Gouverner la France, c'est tenir un cap que vous ne pouvez plus tenir quand on est dans le "en même temps", dans le zig zag. Car vous êtes ballottés par les événements. (...) Emmanuel Macron semble faire mais il fait semblant...".

Interrogé sur la candidature d'Eric Zemmour, Bruno Retailleau a indiqué que "désormais, son temps est passé".