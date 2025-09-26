Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Economieil y a 56 minutes
Vidéo BFMTV

La banque centrale européenne recommande de stocker de 70 à 100 euros en liquide pour pouvoir faire face à une potentielle crise

Dans une note publiée sur son site, la BCE a lancé un appel aux Européens à conserver chez eux une somme assez conséquente en espèces afin de faire face à toutes sortes de crise. 

Vu sur: BFMTV

