Kendji Girac blessé par balle : les progrès de la médecine d’urgence ont un impact réel sur les statistiques de la violence, selon Jean-Sébastien Ferjou

Le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle lundi à Biscarrosse. L’artiste a été entendu mercredi par les enquêteurs. Il a de nouveau assuré s’être tiré dessus par erreur. Le procureur de Mont-de-Marsan va s’exprimer ce jeudi pour donner plus d’informations sur cette affaire.

Jean-Sébastien Ferjou était l’invité de CNews. Ce sujet était au coeur des débats lors de l’émission de Laurence Ferrari.

Le directeur de la publication d’Atlantico a tenu à saluer les progrès de la médecine d’urgence et sur les conséquences sur les statistiques :

"Ce qui me frappe c’est les progrès de la médecine d’urgence. Vraisemblablement il y a 50, 100 ans ou 150 ans, Kendji Girac n’aurait pas survécu à ses blessures. Il y a une thèse très intéressante qui a été faite par un médecin qui regardait les dossiers criminels d’il y a plusieurs décennies et qui disait qu’à l’époque il y a des gens qui ont été condamnés pour meurtre ou assassinats alors que vraisemblamblement aujourd’hui les victimes auraient été sauvées. Il est très important d’avoir cela à l'esprit. Cela souligne les progrès de la médecine d’urgence. Cela permet aussi d’appréhender l’évolution de la violence et l’évolution des statistiques criminelles. De facto, cela ne sera pas un homicide. Dieu merci, Kendji Girac est vivant et souhaitons lui de s’en sortir le mieux possible. Un sociologue de Grenoble, Sebastian Roché, comparait les statistiques de la violence. Il est remonté jusqu’à 1300 pour nous expliquer que la violence n’augmentait pas dans notre société. Cet aspect du progrès de la médecine est donc très important à prendre en compte".