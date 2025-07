Censure

Motion de censure contre Ursula von der Leyen : Y a-t-il une vraie démocratie européenne ?

Jeudi 10 juillet, une motion de censure – arme institutionnelle aussi spectaculaire que rarement employée – sera soumise aux députés européens pour tenter de destituer Ursula von der Leyen. Derrière un vote promis à l’échec, les experts Yves Bertoncini, Rodrigo Ballester et Christophe Bouillaud voient surtout un test grandeur nature de la capacité du Parlement à peser face à une Commission nommée par les chefs d’État. Car, malgré ses pouvoirs formels, l’assemblée souffre de majorités consensuelles qui rendent toute sanction pratiquement impossible et alimentent le procès en déficit démocratique de l’UE. Cette offensive, portée par l’extrême droite, sert aussi d’avertissement : la majorité PPE-sociaux-libéraux se fractures sur la transparence (Pfizergate), la dérive droitière du PPE et le partage du pouvoir législatif. En un mot, un vote symbolique mais lourd de conséquences politiques pour le second mandat de von der Leyen et l’équilibre institutionnel européen.