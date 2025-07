Concurrence

Alerte rouge pour Ferrari, Porsche et autres constructeurs de luxe, les Chinois débarquent avec des voitures électriques haut de gamme… et beaucoup moins chères

Ferrari et Porsche sont deux constructeurs mythiques qui incarnent depuis des décennies l’excellence mécanique des constructeurs européens dans le domaine élitiste des voitures de sport. Est-ce que ces constructeurs légendaires, à l’instar de leurs confrères Mercedes, BMW et Audi sur le marché premium, peuvent être menacés par des concurrents venus de Chine ? Indiscutablement, la dynamique qui anime l’industrie automobile chinoise ne se fixe pas de limite. Rappelons que le président fondateur de BYD, Wang Chuanfu, a déclaré en août 2023 que « le temps est venu pour les marques automobile chinoises » et qu’il fallait qu’elles s’unissent « pour démolir les vieilles légendes ». Il est certain que Ferrari est bien à elle seule une aile entière du musée des Légendes automobiles européennes. Wang Chuanfu ne pensait pas seulement à démolir, mais à conquérir en s’appuyant sur l’immense marché chinois pour partir à l’assaut les marchés américains, européens et asiatiques, mais il voulait montrer que le peuple chinois, notamment la jeune génération technophile, était fier des performances de ses entreprises. Il a ajouté en effet dans son propos : « C’est un besoin émotionnel pour le 1,4 milliard de Chinois de voir une marque chinoise devenir mondiale ». La bataille qui se joue sur le marché mondial de l’automobile est féroce car les constructeurs chinois sont d’excellents ingénieurs et ont compris comment faire de très bonnes voitures, mais ils sont aussi sensibles aux symboles, aux images qui jouent un rôle clef dans la culture chinoise. Ils sont donc capables non seulement de produire des voitures remarquables, mais d’inventer les légendes qui vont avec même si elles n’auront pas la patine de l’histoire automobile européenne.