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TEMPERATURES ESTIVALES

15 octobre 2026

Jusqu'à 30°C attendus cette semaine, un pic de chaleur exceptionnel pour une mi-octobre

Des températures dignes d'un mois de juin, voire de juillet, avec des pics à 30°C dans le Sud-Ouest. Le mercure devrait cependant rapidement baisser.

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MOTS-CLES

normales de saison , Météo-France , températures , chaleur , orage

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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