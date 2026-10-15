TEMPERATURES ESTIVALES
15 octobre 2026
Jusqu'à 30°C attendus cette semaine, un pic de chaleur exceptionnel pour une mi-octobre
Des températures dignes d'un mois de juin, voire de juillet, avec des pics à 30°C dans le Sud-Ouest. Le mercure devrait cependant rapidement baisser.
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THEMATIQUESClimat
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.