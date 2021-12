Crédits Photo: Capture d'écran Europe 1 / DR

Jordan Bardella était l’invité de la matinale d’Europe 1, ce lundi 13 décembre. Il s’est confié sur l’élection présidentielle. Selon lui, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, est « plus macroniste qu’Emmanuel Macron ».

Jordan Bardella était l'invité ce lundi d'Europe 1. Interrogé par Sonia Mabrouk, il a critiqué Valérie Pécresse, qui vient de remporter le Congrès des Républicains. Il a aussi dénoncé la stratégie de LR visant à récupérer des voix du Rassemblement National.

Questionné sur la candidature de Valérie Pécresse, le président du Rassemblement National par intérim a estimé que Valérie Pécresse était « peut-être plus macroniste qu'Emmanuel Macron. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui distingue Emmanuel Macron de Valérie Pécresse. Je l'ai entendu dire qu'elle souhaitait faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'avait pas su faire. Je l'ai entendu dire dans son meeting à Brive : « Il n'est que la pâle copie, je suis l'original » ».

Jordan Bardella a également critiqué le bilan de Valérie Pécresse lorsqu'elle était ministre du budget sous Nicolas Sarkozy :

« Elle a supprimé 12.000 policiers et gendarmes donc c'est quand même paradoxal de supprimer des policiers et de venir se plaindre de l'insécurité et de la montée de la violence dans notre pays ».