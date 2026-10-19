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VIOLENCES ASSUMEES

19 octobre 2026

Jean-Sébastien Ferjou : "Ils cherchent un mort, un martyr, ils veulent que la police tire"

Jean-Sébastien Ferjou analyse les tensions en marge des manifestations et estime que certains cherchent l’affrontement avec les forces de l’ordre.

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MOTS-CLES

manifestations , mouvement lycéen , violences urbaines , forces de l'ordre , casseurs

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.