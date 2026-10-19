VIOLENCES ASSUMEES
19 octobre 2026
Jean-Sébastien Ferjou : "Ils cherchent un mort, un martyr, ils veulent que la police tire"
Jean-Sébastien Ferjou analyse les tensions en marge des manifestations et estime que certains cherchent l’affrontement avec les forces de l’ordre.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.