Grève en Guadeloupe : flambées de violences des anti-vaccins et anti-passe sanitaire

La mobilisation des opposants au passe sanitaire et à la vaccination obligatoire des personnels soignants, lancée il y a quatre jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes, a tourné à la violence vendredi en Guadeloupe. Quatre immeubles de Pointe-à-Pitre sont partis en fumée, selon les pompiers, tandis qu'autour des barrages sur les routes les manifestants affrontaient la police à coups de pierres ou même de tirs de mortier. Au CHU, les salariés grévistes empêchent les non-grévistes d’accéder à l’hôpital. La moitié du personnel médical manque à l’appel et le bloc opératoire assure un service minimum.

