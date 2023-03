Grève des éboueurs : le tour de France de la puanteur

Crédits Photo: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Mais çà et là, des tas de poubelles et cartons non ramassés viennent rappeler au passant le mouvement social en cours.

A Paris, avec le redoux, la grève des éboueurs commence sérieusement à se faire sentir. Le volume de déchets non ramassés continue de monter, comme le ton entre le gouvernement et la mairie, au huitième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites.

