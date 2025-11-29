POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

France TV : La Cour des comptes alerte sur les finances du groupe

AUDIOVISUEL EN DANGER

29 novembre 2025

France Télévisions : la Cour des comptes alerte sur une fragilité structurelle inquiétante

La Cour des comptes prévient que France Télévisions, malgré ses audiences solides, se trouve dans une zone de turbulence financière qui menace son avenir.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

CNews

MOTS-CLES

Cour des comptes , France TV , économie , Finances , cadre social

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?
2Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
3En Allemagne, la réforme des retraites plonge la coalition de Friedrich Mertz dans la crise
4Le trou de la couche d’ozone a quasi disparu et voila comment le monde y est parvenu
5Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
6Florent Manaudou & Elsa Bois s’aiment en public, Anthony & Anoushka Delon se miconcilient; Jacques & Gabriella champignonisent Monaco, Kendall Jenner rate un concombre; Ben Affleck thanksgives chez Jennifer Garner, Cristiano Ronaldo dîne chez les Trump
7Airbus en panne : la nuit noire des voyageurs français