Etats-Unis : au moins 19 morts, dont 9 enfants, dans un incendie à New York

Crédits Photo: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aux Etats-Unis, 19 personnes sont décédées ce dimanche dans un incendie survenu dans le quartier du Bronx.

Au moins 19 personnes sont mortes ce dimanche dans un incendie survenu dans le quartier du Bronx, au nord de la ville de New York. Neuf de ces victimes sont des enfants et adolescents, selon le bureau du maire cité par des télévisions américaines. Une soixantaine d’habitants ont également été blessés. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie a été provoqué par un chauffage portatif d’après les pompiers de la ville.

Près de 200 soldats du feu sont intervenus pour maîtriser le sinistre en l’espace de deux heures. Cet incendie s’est déclaré dans un appartement duplex situé aux 2e et 3e étages de l’immeuble, selon les explications du commissaire du service d’incendie de New York (FDNY), Daniel Nigro. La porte de ce logement est restée ouverte et la fumée s’est ensuite propagée à tous les étages.

Une collecte de fonds en partenariat avec le Mayor's Fund to Advance New York City et la ville de New York a été lancée pour venir en aide aux familles des victimes et aux habitants de l’immeuble qui vont devoir être relogées.

Un autre incendie a fait cette semaine 12 morts dont huit enfants dans un quartier du centre de Philadelphie.

Dans le même quartier du Bronx, en décembre 2017, un incendie avait tué 12 personnes dont quatre enfants.

La ville de New York est confrontée à une grave crise du logement. De nombreux immeubles sont vétustes et mal entretenus.