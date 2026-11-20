FINANCES PUBLIQUES

Et pendant que l’on peine à construire le Budget 2027, quid de l’exécution de la Loi de finances 2026 ?

Pendant que l’exécutif bataille sur le budget 2027, les comptes de 2026 dévient de leur trajectoire : déficit attendu à 5,4 % du PIB, recettes fiscales en recul de 4,8 milliards d’euros et charge de la dette en hausse de 3,5 milliards. Entre expédients budgétaires et manque de transparence de Bercy sur les données de TVA, le Parlement dispose-t-il encore des moyens de contrôler l’argent public au fil de l’année ?