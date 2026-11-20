FINANCES PUBLIQUES
20 novembre 2026
Et pendant que l’on peine à construire le Budget 2027, quid de l’exécution de la Loi de finances 2026 ?
Pendant que l’exécutif bataille sur le budget 2027, les comptes de 2026 dévient de leur trajectoire : déficit attendu à 5,4 % du PIB, recettes fiscales en recul de 4,8 milliards d’euros et charge de la dette en hausse de 3,5 milliards. Entre expédients budgétaires et manque de transparence de Bercy sur les données de TVA, le Parlement dispose-t-il encore des moyens de contrôler l’argent public au fil de l’année ?
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Atlantico : Alors que les hypothèses du budget 2027 ne cessent d’évoluer, vous vous êtes intéressé à l’exécution du budget 2026.…
Jean-Sébastien Ferjou : En février, le budget tablait sur 1% de croissance. Le gouvernement n’en attend plus que 0,5%, et le Haut Conseil des finances publiques juge 0,3% plus vraisemblable. Quant au déficit public, il devait baisser de 5,1 à 5% du PIB. Il remonterait à 5,4%. Ce n’est pas encore le résultat définitif, mais la Cour des comptes avait alerté dès juin.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.