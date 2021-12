Voix patriotes

Eric Zemmour est obligé de reconnaître que sans sa candidature, "Marine Le Pen est assurée d'être au second tour", selon Jordan Bardella

Jordan Bardella, le député européen et président par intérim du Rassemblement National et député européen, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce vendredi matin. Il a notamment été interrogé sur la campagne électorale et la crise sanitaire.