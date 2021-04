Débat

Emmanuel Macron face au Covid : les difficultés du chef de l’Etat sur la question des promesses non tenues et du calendrier de sortie de crise

La rédaction de BFMTV organisait un débat sur le bilan et les promesses d’Emmanuel Macron sur la gestion de la crise sanitaire. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, et le Dr Jérôme Marty, ont notamment participé à ce débat. Le chef de l’Etat avait indiqué le 1er mars dernier l’importance de « tenir encore » sur une période de « 4 à 6 semaines ». Or la situation sanitaire reste toujours préoccupante.