Donald Trump adresse un ultime message à l'Amérique et exhorte à "prier" pour le succès de l'administration Biden

Le président Donald Trump a invité mardi 19 janvier les Américains à "prier" pour le succès de la future administration Biden, dans une allocution de fin de mandat.

"Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir l'Amérique en sécurité et prospère. Nous leur adressons nos meilleurs vœux et nous voulons également qu'ils aient de la chance - un mot très important".

Donald Trump s'apprête à quitter le Bureau ovale ce mercredi. Le président des Etats-Unis s'est adressé une dernière fois aux Américains à travers une vidéo d'adieu, diffusée ce mardi.

Dans cette vidéo, Donald Trump n'a pas cité directement le nom de Joe Biden.

Cet enregistrement de 19 minutes permet à Donald Trump d'évoquer le bilan de son administration et de son mandat :

"Il y a quatre ans, nous avons lancé un grand effort national pour reconstruire notre pays, renouveler son esprit et restaurer l'allégeance de ce gouvernement à ses citoyens. Nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici, et bien plus encore. (...) Nous avons reconstruit la meilleure économie du monde. (...) Je suis tout particulièrement fier d'être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre".

Il a également fait allusion aux événements survenus au Capitole :

"Tous les Américains ont été horrifiés par l'assaut contre notre Capitole. La violence politique est une attaque contre tout ce que nous chérissons en tant qu'Américains. Elle ne peut jamais être tolérée".