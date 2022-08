Des missiles chinois ont survolé Taïwan pour la première fois

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Youtube / Euronews

Des « avions et navires de guerre » chinois ont franchi la « ligne médiane » du détroit de Taïwan après la visite de Nancy Pelosi

Le ministère de la Défense taïwanais a annoncé vendredi que des « avions et navires de guerre » chinois ont franchi la « ligne médiane » du détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale. Ces incidents interviennent après la visite de Nancy Pelosi.

La Chine poursuit ses exercices militaires d'ampleur autour de Taïwan. Des missiles ont survolé pour la première fois l'île, selon des informations d'Euronews. Le ministère de la Défense taïwanais a annoncé vendredi dans un communiqué que des « avions et navires de guerre » chinois ont franchi la « ligne médiane » du détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale. Le ministère a dénoncé des exercices militaires « hautement provocateurs ».

Selon l'Agence officielle chinoise, jeudi, plus de 100 avions de guerre ont été impliqués ainsi que 10 destroyers et frégates. Washington accuse Pékin de surréagir après la visite de Nancy Pelosi, et affirme ne pas vouloir de crise.

Les manœuvres entamées jeudi doivent durer jusqu'à dimanche. Elles sont les plus importantes jamais menées dans cette zone.

A Tokyo, dernière étape de sa tournée asiatique mouvementée, Nancy Pelosi a affirmé que les Etats-Unis « ne permettront pas » à la Chine d'isoler Taïwan.