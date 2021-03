Covid-19 : les anciens présidents américains, dont Barack Obama, Bill Clinton et George Bush, incitent la population à se faire vacciner dans un clip

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube

Les anciens présidents américains, dont Barack Obama, Bill Clinton et George Bush, incitent la population à se faire vacciner dans un clip

Tous les anciens présidents américains encore en vie sont apparus dans une campagne de prévention afin d'inciter les Américains à se faire vacciner contre la Covid-19, à l'exception de Donald Trump.

Ce jeudi, l'organisation à but non lucratif Ad Council a publié un spot mettant en scène les présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter. Ils incitent les citoyens américains à se faire vacciner.

Barack Obama délivre notamment le message suivant :

"Ce vaccin est synonyme d'espoir. Il vous protégera, vous et ceux que vous aimez, de cette maladie dangereuse et mortelle".