Covid-19: "L’immunité collective au 14 juillet est un objectif atteignable", selon le Pr Djillali Annane

Il a évoqué la situation dans son service face à la pandémie de Covid-19 :

"La situation reste très tendue, le service est complet, il est essentiellement rempli de patients atteints de la forme grave du Covid-19 et les sollicitations quotidiennes pour admettre de nouveaux patients sont de plus en plus nombreuses. Depuis fin décembre, c’est tendu, et depuis quinze jours, il y a une aggravation de la tension".

Il s'est confié sur la stratégie adopté par la France :

"La stratégie zéro Covid est la seule stratégie qui permet d’attendre que l’on ait atteint la protection vaccinale collective. En France, on a choisi de vivre avec le virus et on en paie le prix".

Le Professeur Djillali Annane a évoqué la campagne vaccinale et l'objectif de l'été pour réussir à vacciner les plus grand nombre de Français qui le souhaitent :

"L’immunité collective au 14 juillet est un objectif atteignable. Il faut qu’on vaccine dans les entreprises, les lycées, les universités...".