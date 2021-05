Chicago : un chat saute du 5e étage d'un immeuble en feu et s'en sort sans une égratignure

vidéo

On dit que les chats retombent toujours sur leurs pattes... Un chat de Chicago a en a fait la preuve éclatante vendredi.

Les pompiers de Chicago filmaient un bâtiment en feu lorsqu'un chat noir est apparu dans la fumée sortant d'une fenêtre cassée du cinquième étage. Le félin a brièvement analysé la façade du bâtiment avec ses pattes avant, puis a sauté.

L'animal a atterri sur ses quatre pattes sur une parcelle d'herbe, a rebondi une fois et s'est enfui.

"Il est passé sous ma voiture et s'est caché jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Après quelques minutes, il est sorti et a tenté d'escalader le mur pour rentrer", a déclaré le porte-parole des pompiers, Larry Langford. Ce dernier a précisé que le chat n'a pas été blessé (et personne n'a été blessé dans l'incendie non plus) et que les pompiers recherchent sont propriétaire.

