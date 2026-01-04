© AFP
Cette capture d'écran, issue du compte X de Rapid Response 47, le compte officiel de la Maison Blanche chargé des interventions rapides, montre le président vénézuélien Nicolas Maduro escorté par des agents de la DEA à l'intérieur du siège de l'Agence américaine de lutte contre la drogue, à New York, le 3 janvier 2026.
CHUTE DU REGIME MADURO
4 janvier 2026
Capture de Nicolás Maduro : le président vénézuélien est incarcéré aux États-Unis en vue de son jugement
Le dirigeant vénézuélien et sa femme ont été exfiltrés du Venezuela lors d'une opération militaire américaine dans la nuit de vendredi à samedi.
