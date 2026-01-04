POLITIQUE
© AFP

Cette capture d'écran, issue du compte X de Rapid Response 47, le compte officiel de la Maison Blanche chargé des interventions rapides, montre le président vénézuélien Nicolas Maduro escorté par des agents de la DEA à l'intérieur du siège de l'Agence américaine de lutte contre la drogue, à New York, le 3 janvier 2026.

CHUTE DU REGIME MADURO

4 janvier 2026

Capture de Nicolás Maduro : le président vénézuélien est incarcéré aux États-Unis en vue de son jugement

Le dirigeant vénézuélien et sa femme ont été exfiltrés du Venezuela lors d'une opération militaire américaine dans la nuit de vendredi à samedi.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

