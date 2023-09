Budget 2024 : « Les perspectives de croissance sont profondément inquiétantes », selon Jean-Sébastien Ferjou

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

Le directeur de la publication d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, était l'invité de CNews.

Alors que le budget 2024 suscite beaucoup d’interrogations sur le poids de la dette, le sujet était au coeur des débats de l’émission Soir Info sur CNews.

Jean-Sébastien Ferjou, le directeur de la publication d’Atlantico, a participé à ce programme. Il a notamment évoqué la situation économique et financière à l’heure où le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour le budget 2024 :

"Malheureusement, on s’endette pour assurer les frais de fonctionnement généraux de l’Etat français plus que pour de l’investissement qui nous permettrait d’aller chercher de la croissance. Les perspectives de croissance sont profondément inquiétantes. Nous allons droit vers une récession. Le Haut conseil aux finances publiques a soulevé l’insincérité de ce budget là. On peut raisonnablement douter des hypothèses de croissance et d’inflation qui sont retenues. Car cela change tout. Il y a un vrai sujet de sincérité. Le consentement à l’impôt et le projet de loi de finances sont au fondement de la démocratie. Il est assez inquiétant de voir que personne ne se préoccupe de la manière de concevoir les budgets et dont chacun sait qu’ils sont pour le moins opaques".