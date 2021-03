Crédits Photo: Capture d'écran / DR

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, était l'invité de Pascal Praud dans « L’Heure des pros » sur CNews ce mercredi 17 mars.

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, était invité dans le cadre de l’émission « L’Heure des pros » sur CNews ce mercredi 17 mars. Il a notamment été interrogé par Pascal Praud sur la situation des Républicains et sur les futures échéances électorales. Pascal Praud a d'ailleurs évoqué les rumeurs d’un éventuel soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2022.

Bruno Retailleau s'est donc exprimé sur le futur scrutin et les « chances » de victoire d’Emmanuel Macron en 2022 face à la crise de défiance et suite à sa gestion de la pandémie et des conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le plan économique.

Selon Bruno Retailleau, « la France ne supportera pas un autre quinquennat d’Emmanuel Macron. Je pense d’ailleurs qu’il sera battu » en 2022.